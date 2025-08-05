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Haberler Süper Lig TFF Beşiktaş Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in lig maçlarını erteledi!

TFF Beşiktaş Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in lig maçlarını erteledi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında hafta içi maçlara çıkacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig 1. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 15:48 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 15:58
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TFF Beşiktaş Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in lig maçlarını erteledi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

İfadelerine yer verildi.

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