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Haberler Süper Lig Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Gaziantep ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:42
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Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 37. hafta müsabakasında Gaziantep ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Kasımpaşa maçı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep: Bozan; Kizildag, Guler, Viana, Sorescu; Ndiaye, Soyalp; M'Bakata, Maxim, Kozlowski; Okereke

Kasımpaşa: Gianniotis; Winck, Piatkowski, Ozcan, Rodrigues; Cafu; Fall, Hajradinovic, Kara, Keles; Da Costa

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