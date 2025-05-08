Onyekuru atağı

ADANA'DA DA OYNADI

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren ve sonrasında Adana Demirspor'da da top koşturan Henry Onyekuru, tekrar Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor. 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı ve rotasını Henry Onyekuru'ya çevirdi. Körfez ekibi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.

EYÜPSPOR DA PEŞİNDE

Kontratı sezon sonunda bitecek Onyekuru'nun, yeşil-siyahlılara sıcak baktığı ve Süper Lig'e dönmeye de çok istekli olduğu bildirildi. Ayrıca, Süper Lig'den Eyüpspor'un da Onyekuru için devrede olduğu ve tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi. Bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca 4 resmi karşılaşmaya çıkabilen Onyekuru, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı. Ancak deneyimle sol açığın kalitesinden şüphe duymayan Kocaelispor, kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor.