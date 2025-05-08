Kupayı alacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Raffles Hotel'de basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig ve Türkiye Kupası finali ile ilgili konuşan Başkan Doğan, "Bu sezon hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90. dakikada bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık. Galatasaray ile iki maç yapacağız. Galatasaray bugüne lider gelmiş. Bizim tek derdimiz, sahada hak eden iki karşılaşmayı kazansın. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz" dedi.

HATA OLURSA FARKLI KONUŞURUZ

Türkiye Kupası'nı almak istediklerini dile getiren Ertuğrul Doğan şöyle devam etti: Bu kupayı çok kazanmak istiyoruz, Fatih hoca da çok istiyor. İnşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü bu kupayı, sahada adaletli bir yönetim olursa, yine böyle garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Üzerine basarak söylüyorum, önümüzdeki iki maçta (Galatasaray maçları) benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız! Çok farklı yani! Bu işin bir an önce sona ermesi gerekiyor. TFF, futbola adaleti getirmeli. Bunu yapmak için oradalar. Görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Tekrar ediyorum, adaletli bir yönetim olursa hak eden kazanır.

BORÇSUZ TRABZONSPOR İSTİYORUM

Tüm Trabzonsporluları kulüplerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Borcu bitirmek gibi hedefim var, Trabzonspor'un gelir gider dengesini düzeltmemiz lazım. Bu sermaye artıtırmıyla Türkiye'de bir ilk oluyor. Trabzonspor'un geçmiş yıllara ait zararlarını sıfırlamak. Özkaynakları pozitif duruma getirip teknik iflastan çıkarmak. UEFA 2026'da yasa uyguluyor, buna uyan ilk kulüp olacağız. Kredi borcu 0. Vergi borcu 0, piyasa değeri en yüksek kulüp.

OSİMHEN'İ BİZE ÖNERDİLER

Doğan: Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine 'bu rakamları veremeyiz' dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğerlerine ayıp olur.

RAKİPLERİMİZ BİRÇOK ARAZİ ALDI

Trabzonspor diğerlerinden ayrı olarak herkes için adalet istiyor. Kimsenin hakkıyla bir işimiz yok. Rakiplerimiz yıllarca devletten önemli araziler aldı hiç konuşulmadı. Biz alınca siyasetin takımı diye konuşuyorlar. Nasıl bir takımsak biz arada çalınan şampiyonluklar var. 39 sene üzerine şampiyon olduk. Sorsan biz siyasetin takımıyız. Trabzonspor kulübünün çıkarları için yapmam gerekeni yapıyoruz. Arazileri aldığımız için çok mutluyuz.

TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK

Doğan: U19 Takımımız tarihi bir başarıya imza attı. Bizim açımızdan çok önemliydi. Özkan Sümer Futbol Akademisi'nin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Trabzon Basketbol artık 1. Lig'de. Trabzon'da basketbol taraftarımız açısında çok sevilen bir spor dalı. Camiama bu konuda bir sözüm vardı. Çok kısa zamanda seri galibiyetlerle beraber lige çıkmayı başardılar. Trabzonspor bir spor ve kültür şehridir. Önümüzdeki yıl bir aksilik yaşamazsak Trabzonspor, voleybolda da bu işin içinde olacak. Trabzonspor Koleji'nin sözünü vermiştik. Spor lisesimiz önümüzdeki yıldan itibaren devrede olacak.

BORCUMUZ 5.2 MİLYAR TL

Trabzonspor'un borcunu açıklayan Doğan, şunları dedi: 95-100 milyon euro arası giderimiz var. Borcumuz 5.2 milyar TL seviyesinde. Rakiplerimiz bizden 7-8 kat daha büyük bir bütçeye sahip. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla birlikte bu borcu 2 milyar TL seviyesine çekeceğiz.

AYNI ŞEYİ SÖYLEDİM CEZA ALDIM

Hakem hatalarının yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu'na eleştiride bulunan Ertuğrul Doğan, "Sayın TFF Başkanı, TV'de canlı yayına çıktı 'Hakemler bana operasyon çekiyor' dedi, değil mi! Daha ilerisinde laf var mı, yok. Aynı şeyi ben söyledim, 45 gün ceza aldım" dedi.

STADIMIZ ARTIK BİZİM

Doğan: Stadımız yaklaşık bir ay önce yaptığımız anlaşmayla artık Trabzonspor'a ait. Stadın çevresindeki 105 dönümlük araziyi de aldık. Buradan Trabzonspor'un yıllık 15-20 milyon euro'luk gelir elde etmesini bekliyoruz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki arazimiz 19 dönümlük. Yandaki 50 dönümlük araziyi de Trabzonspor'un bünyesine katmış olduk. Bu arazilerde bir satış planlamıyoruz, biz burada Trabzonspor'un geleceğini kurtarmanın peşindeyiz. Trabzonspor'a sabit bir getiri sağlamanın peşindeyiz.

KARTAL İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Kartal arazisini Trabzon'a kazandıranlara teşekkür ediyorum. 29 yıl içinde başka bir arazi maalesef yok. Kartal'dan gelen gelir yıllık 16 milyon TL. Burada 3 tane önemli konuyu konuşuyoruz, emlak konutla kontrat yaptık. Senelik 12-15 milyon euro arasında gelir bekliyoruz. Satış planlamıyoruz ve gelir kaynağı yaratıyoruz. 12-15 milyon euro arası bir kaynak gelir beklentisi var.

KAPILARINI TEK TEK ÇALACAĞIM

Sponsor konusu benim en çok sıkıntıda olduğum konu. Basketbol ve Voleybol'da olacağız. Tüm eski başkanlarımızı eski yöneticilerimizi desteğe çağırıyorum. Rakamlar çok büyük değil, önemli olan birliktelik. Kendilerinden ricam diğer kulüplerin yaptığı gibi destek olunması. Önümüzdeki haftadan itibaren tek tek herkesin kapısını çalmaya başlayacağım.

TEKKE İLE 1-2 OYUNCU İÇİN KONUŞTUK

Transfer hakkında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, şu açıklamayı yaptı: Transferle alakalı 1-2 oyuncu üzerinde konuşabildik Fatih hocayla. Kamp zaten Türkiye'de olacak. Teknik kadronun bize dönüşünden sonra elimizdeki tüm imkanlarla o oyuncuları daha önceki dönemlerde olduğu gibi kampa yetiştirmek için uğraşacağız.

KUPA PRİMİ OLARAK TÜM GELİRLERLERİ DAĞITACAĞIZ

Her şeyi açık net anlatıyorum. Tekke'ye destek verilmesi gerekiyor, basının destek vermesi gerekiyor. Bugüne kadar sağladık mı hiç olmadı, tarihte yok. Başarıyı bir sistem süreklilik getirir. Sahip çıkmamız gerekiyor. Kupa için prim belirledik, tüm naklen yayın gelirini futbolculara vereceğiz. Süper Kupa için oynanacak takımın 4 büyük takımın karşı karşıya gelmesi seyirci açısından olumlu olacaktır.