Fenerbahçe-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kötü seriye son vermeyi amaçlıyor. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkını tekrar 5'e düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe 75 puanla 2. sırada yer alıyor. Kadıköy'de oynanacak maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyete bir yenisini daha eklemek istiyor. Sezonu ilk 3'te kapatmayı ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş, kritik derbiyi kazanarak sezonu moralli kapatmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, Dzeko

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile

TALISCA İLE RAFA SILVA KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, heyecan dolu karşılaşmada Anderson Talisca ve Rafa Silva'nın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Beşiktaş'a kritik puanlar kazandırmaya devam ediyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.

Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı. İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray'ın ise Sivasspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk şansı mucizelere kalacak. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başlayacak.

SOLSKAJER İLK DEFA KADIKÖY DEPLASMANINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

JOSE MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynanacak maçta Türkiye'deki ilk derbi zaferini yaşamanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı ligin ilk devre maçını 3-1 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi galibiyetini alacak.

İKİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalar yapan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra gribal enfeksiyon yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı kart cezalısı Filip Kostic de derbi maçın kadrosunda olmayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün ise durumuna maç saatinde karar verilecek.

Siyah-beyazlıların savunma tandemindeki eksikler, Fenerbahçe ile oynanacak derbi müsabakası öncesinde teknik heyeti düşündürüyor. Kartal'da sakatlığı bulunan Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista ile bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai'nin derbide forma giyip giyemeyeceğine bugün yapılacak son antrenmandan sonra karar verilecek. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Necip Uysal'ın ise derbide forma giymesi beklenmiyor. Takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yanı sıra tedavileri süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi ise derbide formasından uzak kalacak.

KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Fenerbahçe derbisinde 11'deki yerini alacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Atakaş Hatayspor'a karşı forma giyememişti.

DEV DERBİDE 361. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

EN SON MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Son olarak ligin ilk yarısında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu periyotta 13 galibiyet aldı ve 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak bu seriyi de devam ettirmek istiyor.

SON 13 MAÇTA 6 BERABERLİK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

KADIKÖYDE SON 5 MAÇTA 7 PUAN

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi mücadelesinin 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan itibaren Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 mağlubiyet yaşadı. Kartal, söz konusu süreçte Ülker Stadyumu'nda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

DERBİ ÖNCESİ KALECİ İSTATİSTİKLERİ

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 11. kez forma giyecek.

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir ve Bursaspor kulüplerinde ter döken tecrübeli kaleci, sarı lacivertli takıma karşı 10 kez kaleyi korudu. Mert Günok, bu maçlarda 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Bursaspor döneminde 1 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Mert, bu maçı 2-1 kaybetti. Daha sonra Başakşehir kalesine geçen tecrübeli eldiven, burada 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. Beşiktaş formasıyla 5 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Mert Günok, Fenerbahçe'ye rakip olduğu maçlarda toplam 14 gol yedi.

Livakovic'in yokluğunda Fenerbahçe kalesinde görev alan İrfan Can Eğribayat, ligde 11 müsabakada forma giydi. 11 maçta 10 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, 4 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Fenerbahçe'nin İrfan Can'ın görev aldığı maçlarda yenilmemesi de dikkati çekti. Sarı-lacivertli takım, kalesini İrfan Can'ın koruduğu lig maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Livakovic ise takımının 14 galibiyetinde pay sahibi olurken kalede 4 beraberlik, 2 de mağlubiyete şahitlik etti. Livakovic'in kalede olduğu 2 mağlubiyette ise Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlenecek.