Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Onvo Antalyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Akdeniz temsilcisi, rahat bir nefes almak istiyor. 40 puanla 13. sıraya kadar gerileyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri beklenmedik düşüşün ardından bir an önce çıkışa geçmeyi hedefliyor. Recep Uçar yönetiminde üst sıralara çıkmayı sürdüren Konyaspor ise ligde oynadığı son 3 maçı da kazanmasını bildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar çıkan, ancak Galatasaray'a elenen yeşil-beyazlılar, ligi üst sıralarda tamamlamak istiyor. 43 puanla 9. sırada yer alan Konyaspor, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Tümosan Konyaspor maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak Antalyaspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdürrahim, Kaluzinski, Soner, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Uğucan, Calusic, Guilherme, Melih, Oğulcan, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer

ANTALYASPOR İLE KONYASPOR ARASINDA 54. RANDEVU

Tarihleri boyunca 53 defa karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 54. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 karşılaşmayı Akdeniz ekibi kazanırken, 19 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 21 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Konyaspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Davut Dakul Çelik üstlenecek.

Antalyaspor-Konyaspor maçının VAR koltuğunda Pawel Malec görev yapacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.