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Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: Süper Lig A.Ş. kuruluyor!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: Süper Lig A.Ş. kuruluyor!

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... |

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 18:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 20:58
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Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: Süper Lig A.Ş. kuruluyor!

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul'da yapıldı. Vakıf başkanı Ali Koç, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, "Bugünün en önemli kazanımlarından biri" diyerek Süper Lig A.Ş.'nin kurulacağına dair çıkan kararı paylaştı. İşte o ifadeler...

"KISA VADEDE FAALİYETLERİ OLMAYACAK BELKİ AMA..."

"Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok.

Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım.

Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın.

Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı."

"YABANCI VAR DEVAM ETMELİ"

"VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli."

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