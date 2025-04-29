Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklama: Süper Lig A.Ş. kuruluyor!

Kulüpler Birliği toplantısının sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Koç, "Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...