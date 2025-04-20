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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yer almak için sahaya çıkan İstanbul ekibi, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada mutlak 3 puan parolasıyla karşılaşmaya hazırlanan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Piatek önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışan Başakşehir 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde etkili bir performans gösteren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 42 puanla 8. sırada bulunan deplasman takımı son 5 maçta sadece 1 defa kaybetti. RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 13:25
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RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Son haftaların formda iki takımının kozlarını paylaştığı haftada hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, kritik mücadeleden 3 puan almanın yollarını arıyor. Çağdaş Atan yönetiminde ligi ilk 4 içerisinde bitirmeyi amaçlayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Bu sezon 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Başakşehir 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkıyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Gaziantep temsilcisi, 29 karşılaşma sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek.

Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Semih, Viana, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Okereke, Kozlowski, Maxim, Halil.

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında 22. kez rakip oldular. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sini İstanbul ekibi kazanırken, 7 mücadeleyi de Gaziantep temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlendi.

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