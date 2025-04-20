RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda iki takımının kozlarını paylaşacağı haftada hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, kritik mücadeleden 3 puan almanın yollarını arayacak. Çağdaş Atan yönetiminde ligi ilk 4 içerisinde bitirmeyi amaçlayan turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmeyi amaçlıyor. Bu sezon 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Başakşehir 45 puanla 6. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Gaziantep temsilcisi, 29 karşılaşma sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor. Peki, Başakşehir-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno Viana, Semih, Emre Taşdemir, Ndiaye, Maxim, Halil, Ogün, Okereke, Boateng

BAŞAKŞEHİR İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 22. RANDEVU

Tarihleri boyunca 21 defa karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 32. haftasında 22. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 12'sini İstanbul ekibi kazanırken, 7 mücadeleyi de Gaziantep temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başakşehir-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.