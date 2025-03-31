İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 29. hafta müsabakasında İkas Eyüpspor ile Rams Başakşehir FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İkas Eyüpspor-Rams Başakşehir FK maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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