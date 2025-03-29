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Haberler Süper Lig Samsunspor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Samsunspor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu sezonun sürpriz takımlarından biri olmayı başaran Karadeniz ekibi, Milli ara öncesi Fenerbahçe deplasmanından bir puan almasını bildi. 51 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor, evinde oynayacağı maçta hata yapmayıp 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekibin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Burak Yılmaz yönetiminde 4 hafta sonra ilk galibiyetini alan Kasımpaşa ise üst üste ikinci 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Peki, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 12:17
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Samsunspor-Kasımpaşa MAÇI CANLI İZLE | Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Karadeniz temsilcisi, bu sezon oynadığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligde 3. sırada yer alan Thomas Reis'in öğrencileri, son olarak Fenerbahçe deplasmanında 0-0 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Kasımpaşa maçında kazanarak tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefleyen Samsunspor, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. 4 hafta aranın ardından kazanmasını bilen Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor. Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara çıkmak isteyen İstanbul ekibi, 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Celil Yüksel, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Nany Dimata

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Piatkowski, Yasin Özcan, Espinoza, Rodrigues, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Hajradinovic, Fall, Da Costa

MARIUS MOUANDILMADJI CEZALI, SATKA ŞÜPHELİ

Kasımpaşa karşısında ev sahibi avantajını kullanarak puanını 54'e yükseltmek isteyen Samsunspor'da, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören golcü oyuncu Marius Mouandilmadji bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç formu eksik olan stoper Lubo Satka'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Samsunspor ile Kasımpaşa 16. kez rakip olacak. Daha önce oynanan maçların 11'ini Karadeniz ekibi kazanırken, 3 mücadeleyi de İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Kasımpaşa maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Turgut Doman üstlenecek.

Samsunspor-Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Luis Godin yer alacak. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.

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