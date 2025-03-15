  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, oyuncularının haftayı 3 puan arzusuyla geçirdiğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 18:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, "Burak hocayla belli bir oyun oynamaya, felsefe değişikliği yapmaya çalışıyoruz. Daha çok topa sahip olan daha fazla hücum eden takım olmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bunu puanlarla süslememiz zorlaşmıştı. Geçen haftadan sonra bu maçın bizim için önemi büyüktü. Oyuncularımız istekliydi, 3 puan arzusuyla haftayı geçirdiler. Maçta da böyle bir oyun ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Serhat Sütlü, Alanyaspor'un yüksek toplarla etkili olmaya çalıştığını anlatarak, "Kalemizi gole kapatmaya çalıştık. Daha önce kolay yediğimiz golleri birlikte oynayarak azalttık. Bunu geliştirerek devam edeceğiz. Kalabalık bir savunma sergiledik. Oynayanlar ve sonradan girenlerin katkısı istediğimiz sonucu almamızı sağladı. Gole dönüştüremediğimiz pozisyonlar var. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

TFF'den derbi için hakem kararı!
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi!
DİĞER
Bir Gece Masalı’na süpriz karakterlerle yeni isimler dahil oldu!
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş "adaylık savaşının" gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den derbi için hakem kararı! TFF'den derbi için hakem kararı! 18:08
Ümraniye tek attı 3 aldı! Ümraniye tek attı 3 aldı! 18:02
Milli boksörler dünya şampiyonluğu aşkına! Milli boksörler dünya şampiyonluğu aşkına! 16:39
Jakirovic: Bugün şanssızdık Jakirovic: Bugün şanssızdık 17:14
İnan: Kazandığımız için çok mutluyum İnan: Kazandığımız için çok mutluyum 17:16
Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! 17:58
Daha Eski
Başakşehir - Trabzonspor maçı yayın bilgisi! Başakşehir - Trabzonspor maçı yayın bilgisi! 14:54
Beşiktaş'a Semih piyangosu! Beşiktaş'a Semih piyangosu! 15:02
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! 15:22
Minchev'in golleriyle Manisa kazandı! Minchev'in golleriyle Manisa kazandı! 15:44
Lens-Rennes maçı ne zaman? Lens-Rennes maçı ne zaman? 16:01
Angers-Monaco maçı saat kaçta? Angers-Monaco maçı saat kaçta? 16:04