Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programlarını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekildeydi;

'Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmamıştır.'

Bu programa göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saa 20:30'da oynanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İŞTE KARŞILAŞMALARIN PROGRAMLARI