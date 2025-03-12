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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programlarını duyurdu. İşte Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbilerinin tarihleri... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 15:48 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 16:07
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Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. haftanın programlarını duyurdu. Yapılan açıklama şu şekildeydi;

'Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç planlanmamıştır.'

Bu programa göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü saa 20:30'da oynanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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