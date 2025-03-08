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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm." dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 19:13
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıktıklarını söyledi.

Ligde her puanın artık altın değerinde olduğuna dikkati çeken Palut, Antalyaspor'un Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle özellikle iç sahada iyi performanslar çıkardığını kaydetti.

İlk yarıya iyi başladıklarını ancak son dakikalarda Antalyaspor'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Palut, "İkinci yarıya da rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan, bir de karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz." diye konuştu.

Ellerine geçen böyle avantajlı skorlarda maçtan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini anlatan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde." ifadelerini kullandı.

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