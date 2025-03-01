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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 15:54
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Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 26. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Arda Okan, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, İzzet, Maestro, Yusuf, Tayfun, Aymbetov.

Sipay Bodrum FK: Sousa, Cenk, Ali, Ajeti, Celustka, Ahmet, Okita, Mohammed, Fredy, Bardhi, Puşcaş.

Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Bodrum FK maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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