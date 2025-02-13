Trendyol Süper Lig'de 24. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın maç programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

15 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)