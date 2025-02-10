Sipay Bodrum FK-Göztepe maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma öncesi Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran ev sahibi takım göreve Jose Morais'i getirdiğini açıkladı. Küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefleyen Ege temsilcisi, yeni çalıştırıcısı ile çıkış arıyor. Bodrum FK oynadığı 21 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 17. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Göztepe ise zorlu deplasmanda 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Son iki maçını da kaybeden İzmir ekibi, kötü gidişe son vermek istiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Okita, Fredy, Bardhi, Seferi, Puşcaş.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Nielsen, Djalma, Dennis, Miroshi, Ogün, Ahmed, Victor Hugo, Matsuki.

Sipay Bodrum FK-Göztepe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

SİPAY BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda başlayan Sipay Bodrum FK - Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ROMULO OYNAYACAK MI?

Bodrum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de Romulo'nun son durumu merak ediliyor. Tedavisine devam edilen Brezilyalı futbolcu, kritik karşılaşmada kadroda yer almadı.

JOSE MORAIS İLK MAÇINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK, göreve Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'i getirdiğini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçına çıkan Ege temsilcisi, Göztepe karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Sipay Bodrum FK ile Göztede 7. kez rakip oldular. Daha önce oynanılan karşılaşmalardan 3'ünü Bodrum temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleyi de İzmir ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK - Göztepe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Seyfettin Ünal yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yusuf Ziya Gündüz üstlendi.