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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçını canlı izle

Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçını canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Son 3 maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Fırtına, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıktı. Arda Turan yönetiminde bu sezona etkili bir başlangıç yapan Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın yollarını arıyor. 39 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, Süper Lig'deki ilk sezonunda Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 20:20
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Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - İkas Eyüpspor maçını canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 lig maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 39 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Eyüpspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde bu sezon Süper Lig'de ilk defa mücadele eden İstanbul ekibi, son 4 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam

TRABZONSPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİSİNİZ...

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanan Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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