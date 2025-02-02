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Haberler Süper Lig Göztepe 0-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Göztepe 0-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 18:02
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Göztepe 0-1 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazanarak önemli bir deplasman galibiyetine imza attı.

Maç öncesinde hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça etkili başlayan Göztepe, 5. dakikada Da Silva'nın getirdiği topta Romulo ile önemli bir pozisyona girdi ancak Alanyaspor kalecisi gole izin vermedi. 14. dakikada Yusuf Özdemir'in vuruşu çerçeveyi bulmadı. 18. dakikada Djalma'nın şutunda top az farkla auta gitti. 41. dakikada Göztepe lehine verilen penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. 45. dakikada Balkovec'in kullandığı kornerde Lima, topu filelerle buluşturarak Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

66. dakikada Göztepe, Heliton ile beraberlik golünü buldu ancak hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrasında golü iptal etti. 81. dakikada Göztepe, Juan ile penaltıdan yararlanamadı ve maç Alanyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Göztepe 34 puanda kalırken, Corendon Alanyaspor puanını 28'e yükseltti. Ligin 23. haftasında Göztepe, Sipay Bodrum FK deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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