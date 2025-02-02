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Haberler Galatasaray Galatasaray Gaziantep FK maçı kadrosunu açıkladı!

Galatasaray Gaziantep FK maçı kadrosunu açıkladı!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson’un transfer ihtimali nedeniyle kadroya dahil edilmediğini açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 17:27 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 17:42
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Galatasaray Gaziantep FK maçı kadrosunu açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Victor Nelsson'un transfer ihtimali nedeniyle kadroya dahil edilmediğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan İsmail Jakobs ve Yunus Akgün'ün de Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi. Açıklamada, "Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, son antrenmana katılmayan Victor Nelsson'un transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almadığı bildirildi.

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