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Haberler Süper Lig SON DAKİKA - Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı açıklandı

SON DAKİKA - Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın maç programı açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 17:01
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SON DAKİKA - Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maç programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. – İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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