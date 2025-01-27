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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna sol ayaklı bir stoper eklemeyi hedefliyor ve bu doğrultuda Milan'ın başarılı oyuncusu Strahinja Pavlovic'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Pavlovic transferiyle ilgili son bilgiler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 11:40
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Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Sol ayaklı bir stoper arayışını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri Strahinja Pavlovic.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek adına Milan'ın yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Galatasaray yönetimi, Pavlovic için kiralama teklifinde bulunmuş durumda.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Ancak transferin gerçekleşebilmesi için Milan'ın savunma hattına yeni bir oyuncu alması gerekiyor.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

İtalyan ekibi, bu durumda Sırp futbolcuyu kiralamayı kabul edebilir.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Aksi takdirde, Milan kiralamaya sıcak bakmıyor.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Pavlovic, İtalya Serie A'nın 22. haftasında takımının Parma'yı 3-2 yendiği maçta önemli bir rol üstlendi.

Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum

Maçın uzatmalarında Samuel Chukwueze'nin attığı galibiyet golünde asisti yapan oyuncu, bu performansıyla dikkat çekti.

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