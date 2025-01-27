Galatasaray’da Pavlovic gündemi! İşte transferdeki son durum
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna sol ayaklı bir stoper eklemeyi hedefliyor ve bu doğrultuda Milan'ın başarılı oyuncusu Strahinja Pavlovic'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Pavlovic transferiyle ilgili son bilgiler… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak transferin gerçekleşebilmesi için Milan'ın savunma hattına yeni bir oyuncu alması gerekiyor.
İtalyan ekibi, bu durumda Sırp futbolcuyu kiralamayı kabul edebilir.
Aksi takdirde, Milan kiralamaya sıcak bakmıyor.
Pavlovic, İtalya Serie A'nın 22. haftasında takımının Parma'yı 3-2 yendiği maçta önemli bir rol üstlendi.
Maçın uzatmalarında Samuel Chukwueze'nin attığı galibiyet golünde asisti yapan oyuncu, bu performansıyla dikkat çekti.
DİĞER