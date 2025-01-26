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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında görülmemiş olay! VAR önce golü verdi sonra iptal etti

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında görülmemiş olay! VAR önce golü verdi sonra iptal etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekibin Ali Sowe ile bulduğu gol için öne ofsayt sonra gol ve ardından tekrar ofsayt kararı çıktı. İşte o pozisyon...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:48
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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında görülmemiş olay! VAR önce golü verdi sonra iptal etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor , Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibinin 17. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Mücadelenin 19. dakikasında VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi.

21. dakikadaysa santra yapılmadan önce VAR bir kez daha devreye girerek ofsayt kararı verdi.

TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Yayıncı kuruluş ise VAR sisteminde teknik bir sorun olduğunu açıkladı.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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