Yabancı VAR ve otomatik devrim

MHK, Süper Lig ve 1. Lig'de bu haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarında, Veri Tabanlı Atama Sistemi'nin (VeTAS) kullanılacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle: MHK tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Süper Lig ve 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

KULÜPLER SİSTEMİ İNCELEYEBİLECEK

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.

YABANCI VAR VE MHK'DE İKİ İSTİFA

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği duyuruldu. Öte yandan MHK üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım'ın da görevlerinden istifa ettiği bildirilirken, "TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCELİK ÖNEMLİ MAÇLARDA

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yabancı VAR konusunda bilgilendirme yaptı. Otyakmaz, "İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" dedi.