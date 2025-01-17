  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Yabancı VAR ve otomatik devrim

Yabancı VAR ve otomatik devrim

TFF, bir yeniliğe daha imza attı. Süper Lig ve 1. Lig’de bu haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarında, Veri Tabanlı Atama Sistemi’nin (VeTAS) kullanılacağını açıklarken, yabancı VAR uygulamasına geçildiğini duyurdu. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yabancı VAR için, "İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" bilgisini verdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yabancı VAR ve otomatik devrim

MHK, Süper Lig ve 1. Lig'de bu haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarında, Veri Tabanlı Atama Sistemi'nin (VeTAS) kullanılacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şöyle: MHK tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi. Süper Lig ve 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Süper Lig ve 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

KULÜPLER SİSTEMİ İNCELEYEBİLECEK

Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır. Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek.

YABANCI VAR VE MHK'DE İKİ İSTİFA

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçildiği duyuruldu. Öte yandan MHK üyeleri Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım'ın da görevlerinden istifa ettiği bildirilirken, "TFF Yönetim Kurulunun MHK'nin şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması, Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCELİK ÖNEMLİ MAÇLARDA

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yabancı VAR konusunda bilgilendirme yaptı. Otyakmaz, "İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz" dedi.

REKLAM - Casper
F.Bahçe'nin Tuta transferinde şok gelişme!
DİĞER
NBA All Star maçı ne zaman ve nerede? NBA All Star oylama 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Takvim gündeme getirdi! Esnafı da haraca bağlamışlar
F.Bahçe'den R. Madrid'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:52
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 01:52
Hanusek, Gençlerbirliği’nde Hanusek, Gençlerbirliği’nde 01:37
Solskjaer tamam Solskjaer tamam 01:36
Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! 01:36
G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe Felix için harekete geçti! F.Bahçe Felix için harekete geçti! 00:15
Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! 00:15
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 00:34
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:00