  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Antalyaspor - Kayserispor | CANLI İZLE

Antalyaspor - Kayserispor | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 15:46 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI İZLE

Alex de Souza ile yola devam eden Antalyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 1saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor : Piric, Mert Yılmaz, Veysel, Thalisson, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Soner, Petrusenko, Larsson, Gaich.

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Baran, Boa Morte, Bourabia, Hasan Ali, Bahoken.

Lemina için devreye girdiler!
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho....
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez Aziz Yıldırım: Fenerbahçe pes etmez 15:49
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 15:40
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 15:40
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı 15:36
TFF'den F.Bahçe ve Kasımpaşa'ya çağrı! TFF'den F.Bahçe ve Kasımpaşa'ya çağrı! 15:15
Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... Samandıra'da ortalık karıştı Ali Koç ve Jose Mourinho.... 15:08
Daha Eski
Lemina için devreye girdiler! Lemina için devreye girdiler! 14:41
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:02
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI Antalyaspor - Kayserispor | CANLI 14:00
Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! 13:19
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler 13:06
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! 12:34