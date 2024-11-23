Jose Mourinho Kayserispor maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak.

Jose Mourinho mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri:

"YETERLİ BİLGİYE SAHİBİZ"

Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?

Jose Mourinho: "4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız."

"ARKAYI 3'LEYİP OYUN KURUYORUZ"

Mourinho: "Eğer bizi detaylı analiz ederseniz her maçta arkayı 3'leyip oyun kurmaya çalışıyoruz. Zenit maçında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı. Elimizde genç oyuncular vardı, o şekilde istikrar sağlamaya çalıştık."