Göztepe - Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | Süper Lig canlı anlatım

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İzmir ekibi taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkıyor.

Recep Uçar yönetiminde çıkışa geçen Konyaspor ise deplasmandan puanlarla dönmek istiyor.

Göztepe - Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Isaac, Tijanic, Fofana, Romulo.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Kramer.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.