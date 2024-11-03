  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Emre Kargın yönetiyor. Konyaspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Yusuf, Kramer

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Kemen, Opoku, Onur, Crespo, Deniz, Figueiredo, Ömer Ali, Serdar, Piatek

Konyaspor-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor - Başakşehir maçı 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor!
REKLAM - TOD
DİĞER
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI | Şenol Güneş ve Jose Mourinho'nun muhtemel 11'leri belli oldu
CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 'Özel' hedefi
Mourinho'nun sonraki adresi...
G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'ye! Transferde büyük sürpriz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor! Arda Güler ve F.Bahçe yeniden kavuşuyor! 13:48
Kerem'den Türk futbol tarihine geçecek imza! Kerem'den Türk futbol tarihine geçecek imza! 13:29
Konyaspor - Başakşehir | CANLI Konyaspor - Başakşehir | CANLI 13:23
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 12:56
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 12:52
Trabzonspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:09
Daha Eski
Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı! Osimhen'in atrenmana çıkmama nedeni ortaya çıktı! 11:49
James Harden NBA tarihine geçti! James Harden NBA tarihine geçti! 11:47
Malezya'da zafer Francesco Bagnaia'nın! Malezya'da zafer Francesco Bagnaia'nın! 11:36
G.Saray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! G.Saray'ın yıldızlarının talipleri bitmiyor! 11:29
NBA'den All-Star formatında değişiklik! NBA'den All-Star formatında değişiklik! 11:22
Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Lazio - Cagliari maçı ne zaman? 11:21