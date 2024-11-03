Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Adil, Uğurcan, Bazoer, Pedrinho, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Yusuf, Kramer
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Kemen, Opoku, Onur, Crespo, Deniz, Figueiredo, Ömer Ali, Serdar, Piatek
Konyaspor-Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Başakşehir maçı 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.