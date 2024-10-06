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Haberler Süper Lig

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta devam ediyor. Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maçın yayın satini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyorlar. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorgusu yapılırken tüm detayları sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 13:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 14:00
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GAZİANTEP BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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