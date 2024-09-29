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Haberler Süper Lig

Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 21:27
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Bodrum FK 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de geçen hafta Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yenerek düşme hattından kurtulan Bodrum Futbol Kulübü, evinde sonuncu Adana Demirspor'u da mağlup edip 2'de 2 yaptı: 3-1. Yeşil-beyazlılar 13'üncü dakikada Puşcaş'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Saferi 54'üncü dakikada Bodrum FK'nın ikinci golünü kaydederken, Adana Demirspor 60'ta Gravillon ile farkı bire indirdi: 1-2. Yeşil-beyazlılarda Seferi 80'inci dakikada penaltı kaçırdı. Ancak Puşcaş 82'nci dakikada bir kez daha ağları sarsıp Bodrum FK'yı rahatlattı. Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki 3'üncü galibiyetini alıp 9 puana yükseldi. Adana Demirspor ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.

13'üncü dakikada Bodrum FK golü buldu. Dimitrov'un kullandığı köşe atışında Puşcaş kafayı vurdu, Semih'e de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

24'üncü dakikada Adana Demirsapor gole yaklaştı. Gravillon'dan pası alan Salih sağ kanatta topla buluştu. Salih'in pasında Aymbetov'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

54'üncü dakikada Bodrum FK golleri ikiledi. Brazao'nun kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu Seferi ceza yayı üzerinde önünde buldu. Seferi'nin düzgün vuruşunda top ikinci kez Adana Demirspor ağlarına gitti: 2-0.

60'ncı dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Arda'nın pasına hareketlenen Gravillon rakip ceza sahası içinde sert bir vuruş yaptı, kaleci Sousa çaresiz kaldı: 2-1.

81'inci dakikada Bodrum Futbol Kulübü penaltı kazandı. Ancak Seferi'nin kullandığı penaltı atışında top üstten auta çıktı.

82'nci dakikada Bodrum FK farkı ikiye çıkardı. Semih'ten topu kapan Mohammed ceza sahası sol çaprazında yer alan Puşcaş'a pasını aktardı. Puşçaş müsait durumda sağ ayağının içi ile uzak köşeden topu filelerle buluşturdu: 3-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi takım oldu.

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