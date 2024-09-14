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Haberler Süper Lig

Bodrum FK - Başakşehir CANLI İZLE (Bodrum FK - Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan aldığı yerden devam ediyor. 5. hafta maçında Bodrum FK - Başakşehir kozlarını paylaşıyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bodrum FK - Başakşehir karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 19:51
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Bodrum FK - Başakşehir CANLI İZLE (Bodrum FK - Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Bodrum FK - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BODRUM FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Bodrum FK : Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohammed, Gökdeniz, Fred, Samet, Dimitrov, Puşcaş

Başakşehir : Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Figueiredo, Pelkas, Serdar, Keny

BODRUM FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Başakşehir maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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