Bodrum FK - Başakşehir CANLI İZLE (Bodrum FK - Başakşehir maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta müsabakasında Bodrum FK - Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BODRUM FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Bodrum FK : Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Mohammed, Gökdeniz, Fred, Samet, Dimitrov, Puşcaş
Başakşehir : Muhammed, Kemen, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Figueiredo, Pelkas, Serdar, Keny
BODRUM FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bodrum FK - Başakşehir maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.