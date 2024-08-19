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Hatayspor - Kasımpaşa MAÇI CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Hatayspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mersin'de oynanan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 20:54
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Hatayspor - Kasımpaşa MAÇI CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

İlk hafta mağlup olan iki ekipte galibiyetle sahadan ayrılmak istiyor. Mersin'de oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalıyor.

Hatayspor - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - KASIMPAŞA 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui, Funsho, Joelson, Carlos.

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Sadık, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başladı. beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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