Eyüpspor - Bodrum FK maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in yeni ekipleri ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
EYÜPSPOR - BODRUM FK İLK 11'LERİ
Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut Meraş, Midtsjö, Emre, Melih, Ahmed Kutucu, Thiam, Bruno
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Samet, Fredy, Pedro, Dimitrov, Gökdeniz
Eyüpspor - Bodrum FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Bodrumspor maçı 19 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de başladı. beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.