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Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında TFF'den açıklama geldi!

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Karşılaşmada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. TFF, yaşananlar hakkında açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 14:04 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 14:05
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Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında TFF'den açıklama geldi!

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Karşılaşmada yaşanan olaylar, maçın önüne geçti. TFF, yaşananlar hakkında açıklama yayınladı.

İŞTE TFF'DEN YAYINLANAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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