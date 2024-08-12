Bodrumspor - Gaziantep FK | CANLI (Bodrumspor - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig)

BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bodrumspor - Gaziantep FK maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bodrumspor - Gaziantep FK maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Samet, Pedro, Burak, Gökdeniz.
Gaziantep FK: Sokratis, Ömürcan, Ertuğrul, Arda, M'Bakata, Kozlowski, Daubin, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kenan.