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Bodrumspor - Gaziantep FK | CANLI (Bodrumspor - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bodrumspor - Gaziantep FK maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 20:57
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Bodrumspor - Gaziantep FK | CANLI (Bodrumspor - Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig)

BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrumspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bodrumspor - Gaziantep FK maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bodrumspor - Gaziantep FK maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Samet, Pedro, Burak, Gökdeniz.

Gaziantep FK: Sokratis, Ömürcan, Ertuğrul, Arda, M'Bakata, Kozlowski, Daubin, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kenan.

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