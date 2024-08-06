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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Kasımpaşa karşılaşması öncesi Kayacık Tesisleri'nde yoğun antrenman programına devam ediyor. Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ardından yoğun tempoya geçiş yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:58
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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlıların, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.

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