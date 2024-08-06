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Emirhan Topçu Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:23 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 15:47
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Emirhan Topçu Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda ekibin yeni transferi Emirhan Topçu, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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