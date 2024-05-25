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VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Karagümrük 3-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:09
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VavaCars Fatih Karagümrük 3-1 Yılport Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in son haftasında daha önce küme düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti.

Mücadele VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

27'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Bola, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasındaki Ercan Kara'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

36'ncı dakikada sol köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Teklic, ortasını ceza sahası içindeki Emir Tintiş'e yaptı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

42'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta alanda topla buluşan Teklic'in savunma arkasına attığı pasla Markao buluştu. Markao'nun ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Adnan Uğur sol kanattaki Mendes'i topla buluşturmak isterken araya giren Yunus Emre Çift topu uzaklaştırmadı. Topu kazanan Mendes sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve son çizgiye indi. Mendes'in son çizgiden yaptığı vuruşta top kaleci Szumski'den sekerek ağlarla buluştu: 2-0.

57'nci dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Kendi ceza sahasının hemen önünde topu uzaklaştırmak isterken dengesini kaybeden ve topa istediği gibi vuramayan Adnan Uğur'dan seken top Tait'te kaldı. Ceza sahası içindeki Tait pasını hemen yanındaki Soner Aydoğdu'ya aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top ağlara gitti: 2-1.

64'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Fofana, rakibini geçtikten sonra ön direğe ortaladı. Ön direkteki Ercan Kara'nın dokunuşunda top yandan auta çıktı.

72'nci dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. Yunus Emre Çift'in Eysseric'e yaptığı faulün ardından hakem Mehmet Türkmen sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen kırmızı kart ile Yunus Emre Çift'i oyun dışında bıraktı.

77'nci dakikada sol tarafta topla buluşan Soner Aydoğdu pasını ceza sahası içindeki Fofana'ya aktardı. Fofana'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunda topu kaleci Emre Bilgin kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Fatih Karagümrük 3'üncü golü buldu. Orta alanda topla buluşan Paoletti pasını sağ taraftaki Mendes'e aktardı. Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Emre Bilgin'den döndü. Dönen topla tekrar buluşan Mendes pasını kale önündeki Güven Yalçın'a aktardı. Güven Yalçın'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

Mücadele Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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