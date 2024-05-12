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Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa konuk ettiği Antayaspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:18
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Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, Bitexen Antalyaspor'u 3-1 yendi.

54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.

90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Kasımpaşa puanını 52 yaptı. Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

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