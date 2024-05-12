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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm bilgiler ve Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 18:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 19:00
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Alanyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemiyor. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamıyor.

16. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 16. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın, Hassan

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk

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