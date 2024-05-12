Trabzonspor İstanbulspor maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 36. haftada Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Trabzonspor - İstanbulspor maçıyla ilgili tüm bilgiler...

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat 19:00'da başladı beIN Sports 4'te canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Umut, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Coly, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa, Jackson, Mamadou

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde İstanbulspor sınavı öncesi Baniya, Mendy, Uğurcan, Bardhi ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Başakşehir ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.