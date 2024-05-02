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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı başlıyor!

Sezon başında Nottingham Forest'ın kapısından dönen Batshuayi'ye İngiliz ekipleri Leeds United ve Fulham'ın da ilgisi vardı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:44
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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakaları yarın saat 20.00'de MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazartesi günü saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

2.05.2024 09:31:53

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