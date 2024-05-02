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Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller

Cimbom, Bayern Münih’te yedek kaldığı için mutsuz olan yıldız futbolcuya kancayı taktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a süper panzer Thomas Müller

Galatasaray, Avrupa futbolunu sarsacak bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Almanya kaynaklı iddiaya göre sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih'in efsane isimlerinden Thomas Müller için düğmeye bastı. Yönetimin, asıl mevkisi forvet arkası olan ve sağ kanatta da görev yapan 34 yaşındaki yıldız için nabız yokladığı ileri sürüldü.

Bu ilk girişimde olumsuz durumla karşılaşılmaması Galatasaray'ın umutlarını artırdı. Yönetim, Bayern Münih'te gözden düşen ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği konuşulan Müller için şartları zorlayacak. Tecrübeli futbolcunun bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kulübünün bonservis kolaylığı göstereceği iddia edildi.

Tüm kariyerini Bayern Münih'te geçiren Thomas Müller, 704 maçta 242 gol atarken 266 asist yaptı. Müller, milli takımda ise 128 maçta 45 kez fileleri sarstı.

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