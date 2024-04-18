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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:47 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:53
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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'e 33'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve hakemler şöyle;

CUMA:

20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Tüpraş) BAHATTİN ŞİMŞEK

20 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) BURAK ŞEKER

16.00 Konyaspor - Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) OĞUZHAN ÇAKIR

19.00 Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) MURAT ERDOĞAN

19.00 Kayserispor - Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji) ÇAĞDAŞ ALTAY

21 NİSAN PAZAR:

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim) ARDA KARDEŞLER

19.00 Antalyaspor - Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Galatasaray - Pendikspor (RAMS Park) DİRENÇ TONUSLUOĞLU

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa (Kalyon) KADİR SAĞLAM

22 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Sivasspor - Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül) CİHAN AYDIN

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