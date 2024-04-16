Haberler Süper Lig TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

Son dakika spor haberleri...TFF 32. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. İşte hakem Tugay Kaan Numanoğlu ve VAR hakemi Narciso'nun diyalogları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 20:18 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 20:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında...

TFF 32. hafta maçlarının ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

İŞTE O DİYALOGLAR:

VAR hakemi Andre Narciso: "Tugay, beni duyuyor musun?"

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet."

Andre Narciso: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Tamam."

Andre Narciso: "6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor."

Tugay Kaan Numanoğlu: "Geliyorum Andre."

Andre Narciso: "Başka açı ister misin?"

Tugay Kaan Numanoğlu: "Evet. Tamam, bu penaltı Andre, teşekkürler. Penaltı, kart yok."

Andre Narciso: "Kart yok, topla oynamaya çalışıyor. Sadece penaltı."

DİĞER
Zengin kocasıyla İngiltere'de yaşıyor... Çılgın Bediş’in Banu’su estetik harikası oldu! İşte 52 yaşındaki Sonay Aydın’ın son hali!
Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
G.Saray'dan rüya gibi transfer!
G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PFDK sevkleri duyuruldu!
Cimbom'da Pendikspor mesaisi başladı
💥Süper Loto çekildi! (16 Nisan)
23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 2024? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üniversiteler açık mı?
ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 17 - 23 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 20:17
Eczacıbaşı'nda Fenerbahçe'ye jest Eczacıbaşı'nda Fenerbahçe'ye jest 19:36
PFDK sevkleri duyuruldu! PFDK sevkleri duyuruldu! 19:23
Cimbom'da Pendikspor mesaisi başladı Cimbom'da Pendikspor mesaisi başladı 18:30
Özbek'ten TFF seçimleriyle ilgili açıklama! Özbek'ten TFF seçimleriyle ilgili açıklama! 18:28
A. Efes - V. Bologna | CANLI A. Efes - V. Bologna | CANLI 18:04
Daha Eski
Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! 16:42
Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 16:41
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı! 16:07
Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! 16:05
Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman? Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman? 15:32
Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? Al Nassr - Al Fayha maçı ne zaman? 15:17