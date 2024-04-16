Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu.

İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti.