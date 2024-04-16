Haberler Galatasaray Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı kaleme alırken sarı kırmızılıların yıldız oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 09:13
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Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini geri aldı.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Cimbom, ikinci yarıdaki etkili futboluyla mücadeleyi lehine çevirmesini bildi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz(2), Ziyech ve Icardi kaydetti.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı kaleme alırken sarı kırmızılıların başarılı oyuncusuna övgü dolu sözler söyledi. İşte Üründül'ün yazısı...

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

GALİBİYETİN MİMARI OLDU

Galatasaray, önemli bir deplasmandan farklı bir galibiyetle ayrılarak yoluna devam etti. Okan Buruk, ilk 11'de sağ bekte Aurier tercihiyle büyük bir teknik adam yanlışı yaptı.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Aurier'in ciddi maç eksikliği var, arkadaşlarını tanımıyor. Ayrıca fizik açıdan da hazır değil. Üstelik çok kritik bir deplasman maçı oynuyorsun…

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

İcardi zaten yürüyerek oynuyor. Bir de Kerem Aktürkoğlu kötü olunca ilk devre Galatasaray adeta 8 kişiyle mücadele etti. Alanyaspor, Galatasaray'ın bu zaafını yeterince değerlendiremedi.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Buna rağmen etkili, gole yakın 3 atak girişimi var. Bunların hepsini müthiş hamlelerle Nelsson önledi ve galibiyetin birinci mimarı oldu.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

İkinci yarıya Kaan-Aurier değişikliği ve Ziyech- Kerem değişikliğiyle takım önce kendine geldi. Sonra Barış Alper ve Ziyech'ten gelen iki mükemmel gol ile önemli bir avantaj elde etti.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Leroy Fer ikinci sarıdan kırmızı görünce zaten maç orada bitti. Mertens ve Kerem Demirbay çok iyi oynadılar.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Köhn de rakibin etkili silahı Oğuz Aydın'ı biraz da hakem müsadesiyle tatlı sert etkisiz hale getirdi. Barış Alper'in 2 golü de çok güzeldi.

Ömer Üründül'dan Galatasaray'ın yıldızına övgü! "Galibiyetin mimarı oldu"

Alanyaspor'un bu kadar kötü oynamasının bir numaralı sebebi; teknik direktör Fatih Tekke. Takıma büyük bir ivme kazandırmışsın, başarılı icraatlar yapıyorsun, moralin üst düzeyde sonra yardımcı hakem maç başındaki bir ofsayt bayrağını kaldırmayışı üzerine hem de top taca çıkmışken kendini attırıyorsun. Bunun mazereti olamaz. Demek ki ne kendini ne takımını bu maça hazırlayamamışsın.

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