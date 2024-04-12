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TFF açıkladı! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi görevlendirilecek

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar kritik maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 11:12 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 11:27
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TFF açıkladı! Süper Lig'de yabancı VAR hakemi görevlendirilecek

TFF, ligin kalan bölümündeki kritik maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görevlendirileceğini duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 32. haftada oynanacak Ankaragücü - Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçlarında yabancı VAR hakemlerinin yer alacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.

Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe A.Ş.

Corendon Alanyaspor- Galatasaray A.Ş

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