İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerinin güncellenmesinin ardından en değerli takımların sıralamasında değişiklik oldu. Güncel piyasa değerlerindeki yeni listeye göre zirve el değiştirdi. İşte o liste...
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17- Gaziantep FK - 22 milyon euro
16- Fatih Karagümrük - 25 milyon euro
15- Alanyaspor - 25 milyon euro
11- Kayserispor - 29 milyon euro
10- Antalyaspor - 30 milyon euro
9- Çaykur Rizespor - 31 milyon euro
2- Galatasaray - 193 milyon euro
1- Fenerbahçe - 202 milyon euro
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