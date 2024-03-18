Haberler Süper Lig İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerinin güncellenmesinin ardından en değerli takımların sıralamasında değişiklik oldu. Güncel piyasa değerlerindeki yeni listeye göre zirve el değiştirdi. İşte o liste...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 14:01
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İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

20- İstanbulspor - 8 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

19- Sivasspor - 20 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

18- Pendikspor - 21 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

17- Gaziantep FK - 22 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

16- Fatih Karagümrük - 25 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

15- Alanyaspor - 25 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

14- Konyaspor - 27 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

13- Hatayspor - 27 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

12- Kasımpaşa - 28 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

11- Kayserispor - 29 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

10- Antalyaspor - 30 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

9- Çaykur Rizespor - 31 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

8- Samsunspor - 33 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

7- Ankaragücü - 35 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

6- Adana Demirspor - 39 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

5- Başakşehir - 44 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

4- Trabzonspor - 99 milyon euro

İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve el değiştirdi

3- Beşiktaş - 139 milyon euro

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