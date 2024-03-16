Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Rekabette 101 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 134 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 170 gol atarken, Trabzonspor 152 gol sevinci yaşadı.