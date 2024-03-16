Haberler Süper Lig Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, mücadeleden zaferle ayrılarak yeni bir galibiyeti serisi başlatmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerse zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktörler Abdullah Avcı ve İsmail Kartal, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 12:34
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Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'a karşı karşıya gelecek. 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

135. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe pazar günü Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Rekabette 101 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 134 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 170 gol atarken, Trabzonspor 152 gol sevinci yaşadı.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

LİGDE OYNANAN 101 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

TRABZONSPOR İÇ SAHADA GALİBİYET SAYISINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Ligde ise Trabzon'daki 50 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında her iki takım da 57 gol kaydetti.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...


Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

TRABZONSPOR

UĞURCAN

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

MEUNIER

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

MENDY

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

DENSWIL

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

EREN

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

BERAT

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

UMUT

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

VISCA

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

BARDHI

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

TREZEGUET

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

PEPE

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

FENERBAHÇE

LIVAKOVIC

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

OSAYI

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

DJIKU

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

OOSTERWOLDE

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

FERDİ

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

İSMAİL

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

FRED

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

İRFAN CAN

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

SZYMANSKI

Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri

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